Konya’da TIR kazası: 5 kişi yaralandı

KONYA’da kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpan mermer yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1’i kamyonet, 5’i otomobil, 6 araca zarar verdi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya- Adana Çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 ALL 883 plakalı mermer yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptıktan sonra kavşakta devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1’i kamyonet, 5’i otomobil, 6 araca zarar verdi. Kazada TIR şoförü ile mermer blokların zarar verdiği araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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DÜNYA14 Aralık 2023
DÜNYA14 Aralık 2023
DÜNYA14 Aralık 2023
DÜNYA14 Aralık 2023
DÜNYA14 Aralık 2023
DÜNYA14 Aralık 2023
DÜNYA14 Aralık 2023
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