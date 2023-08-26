Konya’da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 26.08.2023 15:22
Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, Yunak – Ankara kara yolunun 4. kilometresinde beton bankete çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi, Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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