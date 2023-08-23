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Konya’da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Ağustos 23, 2023 17:53
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Son Güncelleme: 23.08.2023 20:51

Konya’nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Köşk Kaplıcaları mevkisinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaralanan kişiler hastanelere kaldırıldı ve kaza sonrası yol trafiğe açıldı.

Konya’nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köşk Kaplıcaları mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 YGH 33 plakalı hafif ticari araç ile 42 B 9935 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyşehir Devlet Hastanesi ve Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 1,5 saat trafiğe kapanan Hüyük-Konya kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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