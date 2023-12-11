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Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aralık 11, 2023 09:11
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Konya’nın Kulu ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş bin uyuşturucu hap, 2 ayrı poşette bir miktar esrar ele geçirildi.

Araçtaki S.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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