Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, 3 paket satışa hazır 88 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan Fatih S. ve Ramazan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
Konya’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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