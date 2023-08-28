Konya’da yapılan uygulamalarda 30 kişiye adli işlem başlatıldı

Son Güncelleme: 28.08.2023 13:44

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için şehrin farklı yerlerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirdi. 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanuna muhalefet suçundan 30 kişiye adli işlem başlatıldı. Vatandaşların güven içinde yaşayabilmeleri için uygulamaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için şehrin farklı yerlerinde uygulama yaptı.

Polis ekipleri, denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirdi.

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanuna muhalefet suçundan 30 kişiye adli işlem başlatıldı.

Vatandaşların güven içinde yaşayabilmeleri için uygulamaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA



