Konya’da Yaya Kazası: 3’ü Çocuk 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün ifadesinde, “Seyir halindeyken bir anda kalabalık bir yaya grup karşıma çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım. Kaç kilometre hızla gittiğimi de bilmiyorum” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde, Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Fadime Aslan (7), Elif Aslan (14) ve Fadime Azra Atalay’ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Emine A. (32), çocukları Hasan A. (11), Ali Cemal A. (8), Fadime A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. (6) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan ve Elif Aslan memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahalle mezarlığına, Fadime Azra Atalay ise Kadınhanı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

“Kaç kilometre hızla gittiğimi de hatırlamıyorum o an”

Öte yandan, 19 yaşındaki sürücüye yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kazaya karışan sürücü Sefa S.’nin ifadesinde, “Cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda kalabalık bir yaya grup karşıma çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene de bastım kurtarmaya çalıştım ancak duramadım ve çarptım. Alkol yaptılar testim olumsuz çıktı. Olay günü 1 buçuk litre protein tozu içtim, bir önceki gece de 1 litrelik enerji içeceği içmiştim. Daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi de hatırlamıyorum o an” diye kendini savunduğu öğrenildi. – KONYA