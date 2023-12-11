Konya’da yeni toplu konut projesi duyuruldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 44’ncü toplu konut hamlesi olan “Karatay Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi” projesini kamuoyuna duyurdu.

Karatay Belediyesinin 44’üncü konut hamlesi olma özelliği bulunan yeni projeyle ilgili açıklamayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal medya hesabından yaptı. Karatay Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi; Hacıhasan ve Hacısadık Mahallesi Göreme Sokak, Laleli Sokak, Zaman Sokak, Şemsettin Sami Sokak ve Hıyaban Sokak arasında kalan alanda projelendirildi. Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Sedirler Caddesi, Fetih Caddesi ve Keçeciler Caddesi arasında bölgenin en önemli merkezlerinden birinde yer alan proje, toplamda 40 bin 959 metrekarelik alanıyla bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük bir ivme ve hız kazandıracak önemli toplu konut hamlelerinden birisi olacak.

600 dairelik projede 392 yeni üye için ön başvurular başladı

25 bloktan oluşan 1 tip 3+1 konseptinde, 2 tip ise 2+1 konseptinde dairenin yer aldığı Karatay Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi, 3 ayrı ada üzerinde toplam 600 daireden oluşacak. Arsa sahiplerinin haklarının da belirlendiği proje için 392 yeni üyenin kabulü ise ön başvurularla sağlanacak.

Ön başvurular, https://www.karataysedirpark.com adlı internet adresi üzerinden 15 Aralık’a kadar alınacak. 19 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından peşinat alımları ise 20-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Buna göre; 3+1 138 metrekarelik 249 adet dairenin ön başvuru bedeli 10 bin TL, peşinat bedeli 500 bin TL, aidatı ise 25 bin TL olacak. 2+1 112 metrekarelik 115 dairenin ön başvuru bedeli 8 bin TL, peşinat bedeli 415 bin TL, aidatı ise 21 bin TL olacak. Yine 2+1 93 metrekarelik 28 dairenin ön başvuru bedeli 6 bin TL, peşinat bedeli 350 bin TL, aidatı ise 18 bin TL olacak.

“Konyamızın ve Karatayımızın dönüşüm ve gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli ayaklarından biri olan toplu konut hamlelerine bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Hasan Kılca; “Belediyemiz öncülüğünde bugüne kadar hayata geçen toplu konut projelerimiz sayesinde bugüne kadar on binlerce hemşehrimiz, ferah ve konforlu yaşam alanlarına kavuşarak ev sahibi olurken; Konyamız ve Karatay’ımız çok daha düzenli ve güvenli yapılaşmanın merkezi haline döndü. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en önemli ayaklarından biri olan toplu konut hamlelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Kurulumuna öncülük ettiğimiz 44’üncü toplu konut projemiz olan 600 dairelik Karatay Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi için ön başvurular alınmaya başlandı. Yeni projemiz bölgedeki arsa sahiplerimize ve üyelik hakkı kazanacak herkese hayırlı olsun” dedi. – KONYA