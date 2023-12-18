Konya’da yerli üretimle whey protein üretimi artıyor

Dünyada 6 milyar dolarlık pazar hacmine sahip olan ve sporcuların takviye ürünlerinde kullanılan “whey protein” olarak bilinen peynir altı suyu tozu konsantresinin, yerli imkanlarla üretimi konusunda Konya’daki firmalar önemli mesafe aldı.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada en fazla satılan gıda takviyelerinin başında protein tozlarının geldiğini söyledi.

Dünyada “whey protein”in, yani peynir altı suyu tozu konsantresi sektörünün 6 milyar dolarlık pazar hacmine sahip olduğunu anlatan Artık, protein tozlarının ham maddesi, yüzde 80 protein içeriğine sahip sektördeki adıyla WPC80’i, ülkede son ürün olarak protein tozu satışı yapan firmaların ithal ettiklerini kaydetti.

Nevzat Artık, suda çözünebilen WPC80 üretiminin oldukça yüksek bilgi ve teknoloji gerektirdiğine dikkati çekerek, “Konya’ya yaptığımız ziyaretlerde gördük ki bazı firmalarımız bu ürünü üretebiliyor. Buradaki sorun, suda kolay çözünebilen bir ürün ortaya çıkarabilmekti. Konya’da birkaç firmamızın, peynir altı suyu tozu konsantresini suda kolay çözülebilen şekilde üretmek için önemli mesafeler aldığını gördük. Yüksek teknoloji isteyen ve katma değeri yüksek olan peynir altı suyu tozu konsantresinin yüzde 100 yerli olarak üretilebilecek olması oldukça sevindirici. Önümüzdeki süreçte endüstriyel anlamda üretime geçildiğinde talebin büyük bir kısmının yurt içinden karşılanabileceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Konya’daki firmaların ilaç sanayi için kazeinat grubundaki ürünleri de üretebilmeye başladığının altını çizen Artık, bu tip ürünlerin çok fazla kalite parametresine sahip spesifik ürünler olduğuna dikkati çekti.

Artık, süt üretim istatistiklerine ilişkin de şunları kaydetti:

“Bu yıl sanayicilerimiz tarafından toplanan süt miktarındaki artış sevindirici. Süt üretiminde de dünyada oldukça iyi bir noktadayız. Sütte kendi kendine yetebilen 35 ülkeden biri de Türkiye. Ayrıca ülkemiz dünyanın dördüncü en büyük peynir üreticisi. Yakın zamanda Ezine peynirimizin Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alması da oldukça sevindirici.”