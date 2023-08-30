Konya’da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Son Güncelleme: 30.08.2023 21:38

Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada bir tır, bir pikap ve bir otomobil birbirine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya- Aksaray kara yolu 71’inci kilometresi Kızören Mahallesi kavşağında, B.G. yönetimindeki 42 AKB 423 plakalı tır, aynı yönde giden M.Y. idaresindeki 68 HT 355 plakalı pikaba, ardından K.E. yönetimindeki 35 BJM 059 plakalı otomobile çarptı.

Kazada pikap sürücüsü M.Y. yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan S.Y, tır sürücüsü B.G ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı.

Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA



