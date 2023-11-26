Konyalı çocuklar Filistinli akranları için bir araya geldi

Konya’da çocuklar, ” Kudüs’ün çocukları için Anadolu’nun Çocuklarından” sloganıyla basın açıklaması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar Türkiye ve Filistin bayrakları ile “Filistin özgürdür özgür kalacak”, Bağımsız Filistin özgür Kudüs”, Kudüs coğrafi değil, imani meseledir” yazılı pankartlar taşıdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da katıldığı programda Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz açıklama yaptı.

Cengiz, İsrail’in, bir asra yakın bir süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüzbinlerce Filistinliyi kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktığını belirtti.

İsrail’in, hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyonun, savaş değil, katliam ve soykırım olduğunu savunan Cengiz, şunları kaydetti:

“Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın-çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘Adil bir barışın kaybedeni olmaz.’ Bu adalet ise çoluk çocuk demeden acımasızca insanlığı katleden siyonistlerin eliyle, hükümleri ile değil, savaşta bile kadına, çocuğa ve yaşlılara dokunmayan, zulmetmeyen Allah’ın hükümlerinin hakim olduğu Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile sağlanabilecektir.”

Açıklamanın ardından çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.