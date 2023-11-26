Konyalı çocuklarından Kudüs’teki yaşıtlarına destek

Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehanelerde eğitim gören çocuklar tarafından “Kudüs’ün çocukları için Anadolu’nun Çocuklarından” sloganıyla basın açıklaması düzenledi.

Kılıçarslan Meydanı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından düzenlenen Kudüs’ün çocukları için Anadolu’nun Çocuklarından” sloganıyla basın açıklaması düzenlendi. Çocukların ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları, İsaril’in saldırılarını kınayan pankartları taşıdı. Konya genelindeki tüm Bilgehanelerden bin 71 çocuğun katılım sağladığı, Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından hazırlanan programa, aileler de destek verdi. Yapılan açıklamanın ardından çocuklar Gazze’de yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, “Tüm dünyanın gözleri önünde sayısız zulme ve acıya göğüs germeye çalışan, şehit olan, topraklarından sürülüp vatansız bırakılan Gazzeli kardeşlerimize selam göndermek istiyorum. İsrail, neredeyse bir asra yakın bir süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüzbinlerce Filistinliyi kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktı. Bu haksız politika nedeniyle Filistin toprakları onlarca yıldır barıştan ve huzurdan mahrum kaldı. İsrail’in, hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyon, savaş değil, katliam ve soykırımdır” dedi.

Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklar ve aileleri katıldı. – KONYA