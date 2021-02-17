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Konya’nın 26 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Konya’nın 26 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

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Şubat 17, 2021 07:39
Konya’nın 26 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli
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Konya’nın 26 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Konya’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Yüz yüze eğitime ara verilen ilçelerde uzaktan eğitimle eğitim devam edecek. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 Şubat tarihinde eğitime ara verilen ilçeler şöyle: “Ahırlı, Akşehir, Akören, Altınekin, Bozkır, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük, Yunak ile merkez Karatay, Meram ve Selçuklu.” Öte yandan, merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde, ilçe merkezi bağımsız anaokullarının yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

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