Son Güncelleme: 08.11.2023 11:25

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı ve üzerindeki poşetlerde metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kovalamaca sonucu bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

M.K’nin (27) kaçarken attığı poşetlerde bir miktar metamfetamin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA



