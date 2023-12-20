Konya’nın Ereğli ilçesinde mantardan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.
İlçe merkezinde ikamet eden F.Ç. (43) ve kızı B.E. (10) akşam yemeğinde mantar yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan anne ile kızı, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
Konya’da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 18,5 yıl hapis cezası
Konya’da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.