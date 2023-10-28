Son Güncelleme: 28.10.2023 11:13

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Aşıklar Mahallesi’nde yol kenarında yürüyen Hüsamettin Kılıç, kontrolden çıkan bir otomobil ile park halindeki bir kamyonun arasında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü ise gözaltına alındı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Aşıklar Mahallesi’nde yol kenarında yürüyen Hüsamettin Kılıç, kontrolden çıkan C.K. idaresindeki 42 DFY 24 plakalı otomobil ile park halindeki 03 SA 419 kamyonun arasında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kılıç’ın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıç’ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA



