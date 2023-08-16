Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarlada başından ve sırtından silahla vurulmuş halde bir kişinin cesedi bulundu.
Adabağ Mahallesi’nde, tarlasındaki sulama hortumlarını kontrol etmek için evden çıkan Ahmet T. geri dönmedi.
Yakınlarınca tarlada aranan Ahmet T, başından ve sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından Ahmet T’nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
DÜNYA4 dakika önce
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Konya’nın Ereğli ilçesinde tarlada silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu
Beyşehir Gölü Kenarındaki Parkta Gezen Yavru Leylek İlgi Odağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.