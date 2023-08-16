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Konya’nın Ereğli ilçesinde tarlada silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu

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Ağustos 16, 2023 18:26
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarlada başından ve sırtından silahla vurulmuş halde bir kişinin cesedi bulundu.

Adabağ Mahallesi’nde, tarlasındaki sulama hortumlarını kontrol etmek için evden çıkan Ahmet T. geri dönmedi.

Yakınlarınca tarlada aranan Ahmet T, başından ve sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından Ahmet T’nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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