Son Güncelleme: 21.08.2023 15:35
Konya’nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Mahallesi Uşak Pınarı mevkiindeki arpa ekili alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda 2 dönüm arpa ekili alan ile 60 badem ağacı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya’nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm arpa ekili alan ile 60 badem ağacı yandı.
Konya’nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Mahallesi Uşak Pınarı mevkiindeki arpa ekili alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.
Hüyük Belediyesi ekipleri iş makinaları ile müdahale ettikleri yangında, henüz hasat yapılmamış buğday ve arpa tarlalarının etrafını sürerek yanmaktan kurtarırken, itfaiye ekipleri de hızla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sonrası 2 dönüm arpa ekili alan ile 60 badem ağacı yandı.
Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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