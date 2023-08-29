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Konya’nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem

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Ağustos 29, 2023 05:21
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Son Güncelleme: 29.08.2023 08:20

Konya’nın Kulu ilçesinde bugün saat 07.58’de 13.57 kilometre derinlikte 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı derinlik ve büyüklük verileri açıkladı.

Konya’nın Kulu ilçesinde, bugün saat 07.58’de 13.57 kilometre derinlikte 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Konya’nın Kulu ilçesinde, bugün saat 07.58’da 13.57 kilometre derinlikte 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya’nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA
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