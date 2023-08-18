Son Güncelleme: 18.08.2023 14:56

F.A’ya ait Yeni Mahalle’deki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

F.A’ya ait Yeni Mahalle’deki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA



