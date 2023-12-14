– Konya’nın yöresel lezzetleri İstanbul’a taşındı

İSTANBUL – Anadolu Selçuklu devleti döneminden günümüze taşınan Konya’nın yöresel lezzetleri Ferdi Usta’nın Beşiktaş Ortaköy’de açtığı restoranda müşterilerine sunuluyor. Ferdi Usta ve mutfak ekibinin özenle hazırladığı fırın kebabı, bamya çorbası, etli ekmek, sac arası gibi lezzetler özel sunumlarla müşterilere servis ediliyor.

Anadolu’nun en zengin mutfaklarından olan Konya’nın yöresel lezzetleri İstanbul’a taşındı. İki yüzyıl boyunca Anadolu Selçuklu devletinin başkentliğini yapmış Konya’nın mutfak mirası günümüzde de sürdürülüyor. Yüzyıllar önce Anadolu Selçuklu saraylarında hazırlanan Konya’nın yöresel lezzetleri fırın kebabı, bamya çorbası, etli ekmek, sac arası, düğün pilavı ve 200 çeşit yöresel lezzet Ferdi Usta’nın İstanbul’un merkezi Beşiktaş’ta açtığı restoranda müşterilerine sunuluyor.

Aynı zamanda turistik bir bölgede Konyalı Ferdi Usta ismiyle faaliyet gösteren restoranda restoranın kurucusu Ferdi Usta Anadolu’nun yöresel lezzetlerini dünyanın birçok bölgesinden gelen turistlere tattırıyor.

Konya mutfağının Selçuklu döneminden kalmış bir miras olduğunu söyleyen restoranın kurucusu Ferdi Çelikbağ, “Konya mutfağı, Anadolu mutfağının merkezidir bana göre. Selçuklu döneminden kalmış özel bir miras. Bu mutfağın değerini bilmemiz lazım ve tüm dünyaya tanıtmamız gerekir. Konya mutfağı 13. yüzyıldan bugüne gelen Türk mutfağının köklerini oluşturan özel bir mutfaktır. Selçuklu döneminden kalmış özel bir mirastır. Konya mutfağı, Selçuklu saraylarında Mevlevi adabı ve erkanıyla yoğrulmuş özel muhteşem bir mutfaktır. Konya’da yetişmiş Ateşbaz Veli şefimiz var, saraylarda yetişmiş aşçıbaşıdır. Onun adına dünyada eşi benzeri olmayan anıt yapılmıştır. O dönemden bu döneme kalmış mirastır bu. Türk mutfağının kökenini oluşturan özel bir mutfaktır. Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor. Konya mutfağının bamya çorbasını, etli ekmeğini, tiritini, sac arası tatlısını ve Konya fırın kebabını burada Anadolu mutfağı ile birleştirerek tüm dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

“Konya denilince akla gelen ilk lezzet fırın kebabı”

Konya’nın yöresel lezzeti fırın kebabı ile ilgili de bilgi veren Çelikbağ, “Konya denilince akla gelen ilk yemek, fırın kebabıdır. Konya fırın kebabı 13. Yüzyıldan bugüne gelen orijinalliğini bozmayan, özel bakır tencerelerde ve kuzunun en güzel kısımlarından yapılan bir yemektir. Sadece kaya tuzu ve kendi yağı ile pişiyor. Yaklaşık 5,5 – 6 saat taş fırında pişiyor. Fırın kebabımızın 700-800 yıla dayanan geçmişi var. Kuzunun kol, gerdan, incik ve kaburga tarafından kebabımızı yapıyoruz. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz kebabımızı çok seviyor. Konya mutfağının öneminin farkında olmamız lazım Bu kültürü gastronomide hak ettiği yere taşımamız lazım” diye konuştu.

“Anadolu mutfağından 200 çeşit ürünümüz var”

Çelikbağ, “Misafirlerimiz sadece Türkiye’den değil, dünyanın her bölgesinden geliyorlar. Türk mutfağı için yurt dışından geliyorlar. Turizmi hareketlendiren bir etki ediyor. Örneğin etli ekmek çok özel bir pidedir. Yabancı misafirlerimiz ‘böyle bir pide var mı’ diyorlar. Unu bile Konya dışında satılmıyor. Konya’da özel pazarı vardır. Unu künye dediğimiz kepekli bir undur. Özel şeflerimizin yaptığı özel bir reçetesi var. Bugün pizza, hamburger, döner çok basit bir olay. Dünyanın en önemli mutfağı yöresel mutfaktır. Bamya çorbasının kıymetini bilmemiz lazım. Normal bamyadan yapılmıyor, çiçek bamyadan yapılıyor. Konya’nın bütün düğünlerinde mutlaka bamya çorbası görürsünüz. Bu kültür Selçuklu döneminden kalma bir mirastır” dedi

Ürün çeşitliliğinden de bahseden Çelikbağ, “İstanbul’un merkezinde, Beşiktaş Ortaköy’de 24 saat hizmet veren yöresel bir mutfak kurduk. Burada yaklaşık 200 çeşit ürünümüz var. Tamamen Anadolu mutfağından oluşuyor. Bunları yabancı misafirlerimize tanıtmak çok önemli. Bu yöresel lezzetleri gelecek nesillerimize taşıyarak dünyaya tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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