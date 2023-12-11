Konyaspor 0-1 Sivasspor: Maç Özeti

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 83 Cebrail Karayel), Oğulcan Ülgün (64 N’zonzi), Muric (Dk. 46 Prip), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi (Dk. 83 Oliveira)
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 76 Hakan Arslan), Burak Kapacak (Dk. 76 Barrow), Charisis, Saiz (Dk. 61 Kvet), N’jie (Dk. 77 Koita), Rodrigues (Dk. 90 Appindangoye)
Gol: Dk. 15 N’jie (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Saiz, Dk.73 Burak Kapacak, Dk. 79 Koita Dk. 84 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 54 Oğulcan Ülgün, Dk. 54 Uğurcan Yazğılı, Dk. 79 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
49. dakikada Cikalleshi’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Cicaldau’nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada Guilherme’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi’nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
85. dakikada Kvet’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita’nın sert şutunda, top az farkla üstten dışarıya gitti.
90+2. dakikada ceza sahsında oluşan karambolde topla buluşan N’zonzi’nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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