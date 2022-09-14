KONYASPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Üst üste 4. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 14’e çıkardı ve liderliğe yükseldi
Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor’u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Arabam.com Konyaspor, puanını 14’e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Süper Lig’de bu hafta oynanan maçların 4’nü ev sahibi takımlar, 2’sini konuk ekipler kazandı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlanırken, toplam 22 gol kaydedildi. A.A.
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