Kopenhag’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 30 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Saldırı, başkent Kopenhag’daki Christiania semtinde dün gece düzenlendi. Kopenhag polisi, saldırının iki şüpheli tarafından düzenlendiğini ve şüphelilerin maske taktığını duyurdu. Danimarka medyası, 30 yaşındaki bir erkeğin saldırıda hayatını kaybettiğini, birinin durumu ağır olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kopenhag polisi, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını, birinin sorgusunun sürdüğünü diğerinin saldırıyla ilgisi olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, “Dün gece Pusher Sokağında meydana gelen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan iki kişiden biri, sorgusunun ardından olayla ilgisi olmadığı tespit edildiği için serbest bırakıldı. Diğeri ise halen sorgulama altında” denildi.

Polisin saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.