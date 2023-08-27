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Kopenhag’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Ağustos 27, 2023 07:45
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Danimarka’nın başkenti Kopenhang’da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kopenhag Polis Sözcüsü Poul Kjeldsen, Christina Mahallesi’ndeki binada maskeli iki kişinin ateş açtıklarını bildirdi.

Saldırının nedeninin suç çeteleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Kjeldsen, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Polis, maskeli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Christina Mahallesi, suç çeteleri, anarşist komünler ve yoğun uyuşturucu kullanımıyla biliniyor.
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