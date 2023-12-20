KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 20 Aralık günü Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 20 Aralık Konya su kesintisi saatleri…
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
DÜNYA20 Aralık 2023
KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi!
Konya’da İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği Çalıştayı Düzenlendi
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