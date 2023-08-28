Kosova Savaşı’nda kaybolan kişilerin akıbeti tartışıldı

Kosova Savaşı’nda (1998-1999) kaybolan 1600’den fazla kişinin akıbeti, başkent Priştine’de “30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü” dolayısıyla düzenlenen konferansta tartışıldı.

Kosova Kayıp Şahıslar için Çok Etnikli Kaynak Merkezi tarafından düzenlenen “Süreç neden hala durgun” başlıklı konferansa Belgrad’daki “Kosova Mağdurları Aileleri Derneği”, Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve yabancı büyükelçiliklerden temsilciler katıldı.

Kosova Savaşı sırasında kaybolan insanların ailelerini temsil eden Bayram Çerkini, burada yaptığı konuşmada, kayıp kişilerin ailelerinin siyasetle ilgilenmediğini, toplu mezarlarda bulunan kayıp kişilerin akıbetine ışık tutmak istediklerini söyledi.

Kosova ile Sırbistan arasında kayıp kişilerle ilgili çalışmalara ilişkin tüm anlaşmaların kağıt üzerinde kaldığına dikkati çeken Çerkini, “Anlaşmanın ve bazı anlaşma eklerinin imzalanıp sadece kağıt üzerinde bırakılması beklenmedik bir durum. Hepsi en üst düzeyde Brüksel’e gitti, orada ne olduğu hakkında yeterince bilgimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Belgrad’daki Kosova Mağdurları Aileleri Derneği’nden Gordana Dikanoviç de kayıp kişilerin ailelerinin aynı acıyı paylaştığına vurgu yaparken, “Yıldan yıla, giderek daha az mezar açma ve kimlik tespiti yapılıyor, ta ki kayıp kişileri bulma süreci tamamen tıkanıncaya kadar. Bunun nedeni, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından oluşturulan Belgrad-Priştine Kayıp Kişiler Çalışma Grubu’nun eylemsizliğidir.” dedi.

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu’ndan Luigj Ndou ise iki hükümete kayıp kişiler sürecini depolitize edip, süreçteki çalışmaları yoğunlaştırma çağrısında bulunurken, “İki temel sorunumuz var. Birincisi yasa dışı mezarlıklar hakkında güvenilir bilgi eksikliğimiz, ikincisi ise Priştine Morgunda bulunan kimliği belirlenemeyen insan kalıntıları sorunudur.” diye konuştu.

Konferansın ardından Kosova Meclisi bahçesindeki kayıp kişiler anıtına çiçek bırakıldı.

Kosova Savaşı’nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut, 1600’den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.