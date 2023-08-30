Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Kosova Savaşı’nda Kaybolanlar Bekleme Kapısı İle Anıldı

Kosova Savaşı’nda Kaybolanlar Bekleme Kapısı İle Anıldı

ABONE OL
Ağustos 30, 2023 17:26
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kosova Savaşı’nda (1998-1999) kaybolan 1600’den fazla kişi, başkent Priştine’nin merkezinde oluşturulan “Bekleme Kapısı” enstalasyonu ile anıldı.

Kosova İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından, “30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü” dolayısıyla oluşturulan enstalasyonda, siyah bir kapı ve onun arkasına yemek için hazırlanmış bir masa ve boş sandalyeler yerleştirilerek, uzun yıllardır çözülemeyen kayıplar konusuna dair uzun bekleyiş ve endişeye dikkat çekildi.

YIHR aktivisti Visar Kukaqi, bugün meydana yerleştirilen bekleme kapısının, Kosova genelinde her gün hala huzura kavuşamayan kayıp aile üyelerinin evlerinde bulunduğunu belirtti.

Kapının acıyı, hüznü, kederi simgelediğini belirten Kukaqi, “Geçmişle tam anlamıyla yüzleşmeden geleceği, Kosova’nın gelişimini, demokrasi ve barışı, kolektif bir arada yaşamayı, kolektif iyileşmeyi düşünemeyiz. Tıpkı bekleme kapısı gibi geçmişimiz de karanlıktır.” ifadelerini kullandı.

Kosova Savaşı’nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut 1600’den fazla kişi olduğu tahmin ediliyor.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.