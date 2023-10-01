KTO’nun Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Konya Ticaret Odası (KSO) Başkanı Selçuk Öztürk’ün dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiği Meclis toplantısında söz alan Meclis Üyeleri görüş ve önerilerini paylaştı.

KTO’nun, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk bir konuşma gerçekleştirdi. Sözlerine, 2022 yılında Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500 – 2022) listesine giren Konyalı firmaları tebrik ederek başlayan Başkan Öztürk, Konya’nın firma sayısı, ihracatı ile bir çok ekonomik parametrede Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını ifade ederek Konya’nın listede daha fazla firma ile yer alacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Konuşmasına dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiği sunumla devam eden Öztürk, Türkiye’nin önümüzdeki üç yıl için temel makroekonomik gösterge tahminlerini içeren Orta Vadeli Program ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Öztürk, “Seçimlerle birlikte oluşan yeni ekonomi yönetiminden iş dünyası olarak yapısal reformlar içeren somut yol haritası beklentimizi ifade etmiştik. Eylül ayı içerisinde önümüzdeki üç yılın (2024-2026) ekonomi dengelerini ortaya koyan Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantıda açıklandı. Program, ekonomik gelişmeler çerçevesinde sıkı para politikası, mali disiplin ve yapısal reformalar olmak üzere üç temel dayanak üzerine kurgulanmıştır. 2024-2026 OVP’de, Yapısal Reformların, önceki OVP’lere göre daha detaylı yer aldığını görmekteyiz. Yapısal reformlar; büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı olmak üzere öncelikli 7 alanda belirlenmiştir. Programda üretime dayalı bir kalkınma hedeflenmektedir Ayrıca enflasyonu öncelemesi, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi amaçlaması oldukça önemlidir. Burada öne çıkacak en önemli şey, mali disiplin olacaktır. Bu program hazırlanırken Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve ilgili tüm Bakanlarımızla defalarca bir araya gelerek iş dünyamızın, üyelerimizin sorunlarını, reel sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerimizi aktardık. Orta Vadeli Program’ın istişare kültürü ile hazırlanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Bu bakış açısının programın uygulamasındaki başarısına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Süreci atlatmak için planlama yapılmasını önemli buluyoruz. Uygulama noktasında net bir takvim oluşturulmalı ve düzenli periyotlarla gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Tüm kesimlerimizle bu planlamanın arkasında durmamız gerekmektedir. OVP kararlılıkla yürütülmeli, buna ek olarak Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yazılı ve gerçekçi bir yol haritası çıkartılmalıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası’nın son bir aylık faaliyetlerini değerlendirdiği sunum ile konuşmasını tamamladı. Toplantıda Meclis üyeleri söz alarak görüş ve önerilerini paylaştı. Meclis Üyesi Mustafa Bozdam hazır giyim sektöründe, çalışan maliyetlerinin artışı ile birlikte yaşanılan sıkıntılı sürecin devam ettiğini belirterek sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis Üyeleri Hasan Hüseyin Motuk ve Mazlum Mutluer de sektörleri ile ilgili talepleri dile getirdi. – KONYA