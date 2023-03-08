KÜLTÜRPARK OTOBÜS DURAKLARI YENİ HALİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Otobüs filosunu 127 yeni otobüsle güçlendiren, büyükşehirler arasında en ucuz ulaşım hizmetini veren Konya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan bölgelerdeki durakları daha konforlu ve kullanışlı hale getiriyor. Şehrin en yoğun kullanılan duraklarından olan ve kapalı durak haline getirilen Kültürpark Otobüs Durakları yeni yüzüyle Konyalılara hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Otobüs Duraklarında başlatılan yenileme çalışması tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir içi toplu ulaşımda Konyalı vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayından itibaren otobüs filosunu 127 yeni otobüsle güçlendirdiklerini, büyükşehirler arasında en ucuz ulaşım hizmetini vermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, bir taraftan da şehir merkezinde ihtiyaç olan bölgelerdeki durakları yolcular için daha konforlu ve kullanışlı hale getirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Bu kapsamda daha önce turnike sistemine geçtiğimiz şehrin en yoğun olarak kullanılan durakları arasında bulunan Kültürpark Otobüs Duraklarının üzerini kapattık. Çalışmayı tamamlayarak durağı Konyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

M.LEYLEK