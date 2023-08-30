Kulu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Anıt Alanında düzenlenen kutlama programında çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle son buldu.
Programa İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Adem Sarı, Cumhuriyet Savcıları Olgu Can Mutlu, Enis Şadi Saka, Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Emniyet Müdür Vekili Şakir Taşatan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, STK temsilcileri, kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. – KONYA
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