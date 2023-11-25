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Kulu’da aranan 4 kişi yakalandı

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Kasım 25, 2023 17:08
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Konya’nın Kulu ilçesinde, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çeşitli suçlardan aranan M.M, K.S, B.Y. ve V.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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