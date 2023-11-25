Kulu’da aranan 4 kişi yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Çeşitli suçlardan aranan M.M, K.S, B.Y. ve V.U. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
DÜNYA25 Kasım 2023
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.