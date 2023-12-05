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Kulu’da yapılan asayiş uygulamasında araçlar kontrol edildi

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Aralık 5, 2023 14:46
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Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ekipler tarafından yapılan asayiş uygulamasında okul servisleri başta olmak üzere araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda uygulama yaptı. Okul servisleri başta olmak üzere, iş makineleri, araç ve kamyon sürücülerinin belge kontrolleri yapıldı. GBT kontrolü yapılan sürücülere jandarma ekipleri, hız ve emniyet kemeri uyarısında bulundu. Mahalle yollarında günün değişik saat ve noktalarında asayiş uygulamalarına devam edileceği öğrenildi. – KONYA
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