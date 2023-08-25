Kuraklık nedeniyle Panama Kanalı’ndaki transit geçiş kısıtlamaları 10 ay daha uzayacak

Panama Kanalı’nda bekleyiş sürüyor: Kuraklık nedeniyle kısıtlamaların 10 ay daha uzatılması planlanıyor. Dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olan Panama Kanalı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan stratejik bir yol. Ancak son aylarda etkili olan kuraklık, kanalın işleyişini zorlaştırıyor.

Kanal otoriteleri, su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişlerini sınırlamak zorunda kaldı. Bu da milyonlarca dolar değerindeki yük taşıyan 200’den fazla geminin beklemesine neden oldu. Gemiler, Panama Kanalı’nın her iki tarafında mahsur kaldı. Yetkililer, kısıtlamaların en az 10 ay daha devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Kuraklık nedeniyle oluşan bu sıkıntılar gemi sahiplerini alternatif rotalara yönlendirdi. Navlun maliyetlerinin artması, kargo ağırlıklarını azaltma veya farklı rotaları tercih etmeye yönlendirdi. Bu da ticaretin akışını etkiliyor.

Panama’da yaşanan bu durumun temel nedeni, Pasifik Okyanusu’ndaki sıcak suyun normalden daha yüksek sıcaklıkta olmasıyla ilişkilendirilen El Nino iklim modeli. Bu da doğal su kaynaklarının azalmasına ve kuraklığa yol açıyor. Kanal otoriteleri, su seviyesinin normale dönmesi için yağmur mevsiminin gelmesini bekliyor. Bu süreç, gemi sahipleri için sabır gerektirse de stratejik deniz trafiği açısından büyük önem taşıyor.