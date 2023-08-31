Kuşadası açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son Güncelleme: 31.08.2023 09:54

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışırken motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler yardım talep etti.

Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekibi, lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA



