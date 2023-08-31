Kuzey Kore, Güney Kore’ye karşı askeri tatbikat gerçekleştirdi

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin ortak askeri tatbikatlarına yanıt olarak “Güney Kore topraklarını işgal senaryosu” adı altında askeri tatbikat ve taktik nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti. Kore Halk Ordusu (KPA), ABD ve Güney Kore’nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara tepki olarak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 29 Ağustos’ta yapılan ve tüm askeri birimleri kapsayan tatbikatı KPA Genelkurmay Başkanlığı Eğitim ve Komuta Merkezi’nden bizzat yönetti. Tatbikat “düşmanın ani silahlı istilasını püskürterek topyekün karşı saldırıya geçme” ve “Güney Kore’nin tüm topraklarını işgal etme” senaryosu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Kim Jong-un, Kore Yarımadası’nda sık sık askeri tatbikat gerçekleştiren ABD ve Güney Kore’yi “askeri gangsterler” olarak niteleyerek, bu tür faaliyetlerin “düşmanın” Kuzey Kore’yi işgal etme planlarının “açık bir göstergesi” olduğunu söyledi. Kim, ülkesinin söz konusu tehditlere kapsamlı bir şekilde karşı koyması gerektiğini vurguladı.

Taktik nükleer saldırı tatbikatı açıklaması

Kuzey Kore, dün ABD’nin B-1B stratejik bombardıman uçağını bölgeye konuşlandırmasına yanıt olarak “taktik nükleer saldırı” tatbikatı gerçekleştirdi. Kuzey Koreli yetkililer, “Güney Kore’deki ana komuta karakollarını ve havaalanlarını imha etme” senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta fırlatılan 2 füzenin hedef olarak belirlenen adanın 400 metre üzerinde patlayarak nükleer saldırı görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini açıkladı. Tatbikatın Kuzey Kore’nin “düşmanı cezalandırma iradesini” ve “somut misilleme yeteneklerini” ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.

Kuzey Kore füze fırlatmıştı

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin dün gece 2 kısa menzilli balistik füze ateşlediği, her biri 360 kilometre yol alan füzelerin Doğu Denizi’ne düştüğü bildirilmişti. Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edilmişti. Kuzey Kore’nin dünkü son füze denemesinin Güney Kore ve ABD’nin savaş uçaklarının katılımıyla Kore Yarımadası üzerinde ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. – PYONGYANG