Lanetli Tabloyu Satın Alanlar Korkuyla Tablodan Kurtulmaya Çalışıyor

İngiltere’de, gözleriyle ürperten bir genç kız portresi büyük bir tartışma başlattı. Bu lanetli tabloyu satın alanlar, korkuyla büyük bir korku yaşamaya başladıkları için tabloyu hemen iade etmeye çalışıyor.

ALANLAR PANİK İÇİNDE GERİ GETİRİYORLAR

İlk olarak 25 sterline bir kadına satılan resim, sadece iki gün sonra geri getirildi. Kadın, panik içinde resmi iade etmek istedi ve resmin kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Bu olayın ardından, resmi satın alan başka bir kadın da resmi birkaç gün içinde geri getirdi, üstelik para iadesi talep etmeden.

“MUHTEMELEN LANETLİ”

Dükkân sahibi, resmi ilginç bir pazarlama stratejisi olarak sunmak istedi ve üzerine şaka amaçlı “Muhtemelen Lanetli” yazdı. Ancak resmi üçüncü kez vitrine koyduğunda, “O geri döndü!!! İki kez satıldı ve iki kez geri getirildi. Yeterince cesur musun?” notunu ekledi.

GÖZLERİNİN HAREKET ETTİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada yayılan bu hikaye, “lanetli resim” hakkında büyük bir tartışma başlattı. Bazıları, resimdeki kızın gözlerinin hareket ettiğini iddia ederken, diğerleri dükkân sahibinin ilgi çekmek için bu hikayeyi uydurduğunu ve resmin aslında sıradan olduğunu savundu. Kimi kullanıcılar ise resmi getiren kişinin kim olduğunu bulmanın gerçeği açığa çıkarabileceğini söyledi.