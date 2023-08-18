Libya Hükümeti Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim Saldırısını Kınadı

Libya hükümeti Danimarka’daki büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın Kopenhag Büyükelçiliği önünde radikal bir kişinin Kur’an-ı Kerim’i yaktığı belirtildi.
Kur’an’a yönelik saldırının şiddetle kınandığı açıklamada Libya halkı ve dünyadaki tüm Müslümanların duygularını kışkırtan bu tür eylemlere izin verilmesine de tepki gösterildi.
Danimarka makamlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinden siyasi olarak sorumlu tutulduğu açıklamada, radikal teröristlerin İslam’a ve Müslümanlara hakaret amacıyla işledikleri suçların görmezden gelindiğine işaret edildi.
Açıklamada, “Libya’nın, ‘ifade özgürlüğü’ adı altında bu gibi korkakça eylemleri kabul etmesi mümkün değildir. Bu suçun işlenmesine tekrar izin verilmesi halinde ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin ve işbirliğinin sürdürülmesini gözden geçirmek zorunda kalabiliriz.” ifadelerine yer verildi.
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş da eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırılık yanlısı bir kişinin Kopenhag’daki Libya büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakmasını şiddetle reddettiklerini belirti.
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