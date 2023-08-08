Lübnan Ordusu: İsrail ile Mavi Hat üzerinde 13 tartışmalı bölge var

Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki “Mavi Hat” üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söyledi.

Lübnan’ın İsrail ile güney sınırında yer alan ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından denetlenen Mavi Hat’ta gerçekleştirilen diplomasi turuna Çin, ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Japonya ve İsviçre’nin Beyrut Büyükelçiliklerinden gelen askeri ataşeler ve diplomatlar katıldı.

Mavi Hat’tın deniz ile buluştuğu Nakura bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, diplomatlara İsrail ile sınırda yaşanan son gerginlikler ve ihlaller hakkında bilgi verdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Şehadi, şunları ifade etti:

“Diplomatik misyonların Mavi Hat üzerindeki ihlalleri görmelerini ve hakkımızın ne olduğunu anlattık. Bugünkü diplomatların sınırdaki ziyaretinden İsrail tarafı da bilgilendirildi.

Ancak buna rağmen kara sularımızı brifing sırasında askeri botlarla ihlal ettiler. Herhangi bir yasaya uymuyorlar. En azından bugün kara sularımızı ihlal etmeyebilirlerdi.”

Lübnan’ın İsrail’i tanımadığını, Mavi Hat’tın da iki ülke arasındaki kara sınırı anlamına gelmediğini vurgulayan Şehadi, “Mavi Hat, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş bir hattır. Lübnan bunu uluslararası kara sınırı yerine İsrail’in çekilme hattı olarak tanımlıyor.” dedi.

Lübnan’ın güney sınırının ilk olarak 1923’te ardından 1949’da yeniden güncellenerek çizildiğini söyleyen Şehadi, Lübnan Dışişleri Bakanlığı üzerinden BM’ye işgal altındaki Filistin ve Lübnan arasındaki güney sınırları için “çizilen sınır” ifadesinin kullanılmaması mesajını gönderdiklerini kaydetti.

Tuğgeneral Şehadi, ayrıca Mavi Hat üzerinde Lübnan ile İsrail arasında 13 tartışmalı bölgenin de bulunduğu bilgisini verdi.

Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerilimler

İsrail’in, 1982’de işgal ettiği Lübnan’ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL’in denetimine geçti.

UNIFIL’in denetimindeki sınır için “Mavi Hat” tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı. Bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan’a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.