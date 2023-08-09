Lübnan’a akredite BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerin temsilcileri Mavi Hat boyunca bir saha gezisi düzenledi

MAVİ HAT, 9 Ağustos (Xinhua) — Lübnanlı subaylar eşliğinde Mavi Hat boyunca düzenlenen bir tura katılan Lübnan’a akredite Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üye ülkelerin temsilcileri, 8 Ağustos 2023.
Lübnan Ordu Komutanlığı Salı günü Lübnan’a akredite BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerin temsilcileri için Mavi Hat boyunca bir saha gezisi düzenledi. Xinhua’ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, turun Sur’daki Lübnan ordu kışlasından başladığını, batıda Ras Nakura’dan geçtiğini ve doğuda Gacar eksenine ulaştığını söyledi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
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