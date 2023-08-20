Lucy Letby: Polis, İngiltere’nin en korkunç seri çocuk katilini nasıl soruşturdu?

2017 bahar aylarında, Cheshire Polisi Emniyet Müdürü’ne hitaben bir mektup geldi.

Mektup bölgede bulunan Chester Kontesi isimli hastanenin genel müdürü imzası taşıyordu. Bu hastanenin yeni doğan ünitesinde açıklamayan şekilde artan bebek ölümleri yaşanmıştı.

Doktorlar hayatın olağan akışı dışındaki bu artış karşısında şaşkındı. İşin içinde başka bir şeyin olabileceğine dair korkular artıyordu.

Bu mektup sonrası gelişen olaylar, İngiltere’nin en karanlık ceza davalarından biriyle ve ülkenin modern zamanlarındaki en korkunç katillerden biri olan Lucy Letby’nin mahkum edilmesiyle sonuçlandı.

Soruşturma ekibindeki üst düzey polislerden Paul Hughes, “Kanıtların çokluğu, onun bir katil ve kendi ifadesiyle ‘şeytani’ biri olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor” diyor.

Mektubun polise ulaşmasından kısa bir süre sonra Hughes, endişelerini konuşmak için hastanedeki üç kıdemli sağlık görevlisiyle görüştü.

Hughes aralarında ölümlere ilişkin geçen konuşmayı, “Bana iki kelime söylediler – açıklanamayan ve beklenmedik” diye anlatıyor ve devam ediyor:

“Doktorların çözmeye çalıştığı bu iki kelimeydi.”

Sinek Kuşu Operasyonu adı verilen soruşturma başlatıldı ve Letby 2018 Temmuz ayında Chester’daki evinde gözaltına alındı.

Operasyonun doruk noktasında soruşturma için 70 polis ve sivil görev yapıyordu. Dedektifler 32 bin sayfa kanıt, tıbbi belge inceledi.

Ekim ayında Letby’nin duruşmaya çıkarılması öncesi 2 bin kadar kişi ile görüşülmüştü. Bunların 250’si dava tanığı olarak tespit edildi.

Bu süreçte tekrar tekrar, kanıtlar sakin bir ses tonuyla konuşan Herefordlu bu hemşireyi işaret etti.

Beraber çalıştığı doktorlardan biri onu “İyi kalpli Lucy” olarak hatırlıyordu.

2018, 2019 ve 2020’de üç kez gözaltına alınan Letby’nin ifadesi toplamda 30 saat kadar sürdü.

Bu ifade süreçlerine katılan Dedektif Hughes onu “işbirliği yapan” biri olarak anlatıyor. Ancak sorulara verdiği cevaplarda, kurbanlara karşı özel bir empati göstermediğini ve cevaplarının çoğu zaman mekanik olduğunu söylüyor.

Hughes, “Çözmesi kolay biri değildi çünkü duygusuzdu. Beklediğim şekilde cevaplar çıkmıyordu ondan” diye anlatıyor ve bir örnek veriyor:

“ Masum birinden bekleyeceğimiz türden, masaya vurmak ve gerçek katili bulmamızı talep gitmek gibi hezeyanları hiç olmadı”

Soruşturmadaki üst düzey polislerden Nicola Evans da, katil hemşirenin profilini anlatırken, sosyal biri oluşuna dikkat çekiyor:

“Sosyal bir çevresi, yakın arkadaşları ve bir ailesi vardı. Kariyerine yeni başlamıştı. Bu görüntüyü güven oluşturmak için kullandı ve sonrasında bu güveni istismar etti”

Evans bu algıyı kullanarak Letby’nin suçlarının üzerini örttüğünü savunuyor.

Letby’nin çevresindeki çember daralırken bir soru halen cevapsızdı; kendisini hasta bebeklere bakıma adayan biri neden onları öldürmek istedi?

Dedektif Evans, bu sorunun cevabının hiçbir zaman bilinemeyebileceğini söylüyor.

Pascale Jones Letby’nin tanık sandalyesinde geçirdiği süreyi anlatırken de “duygusuz” tanımlamasını seçiyor.

Kraliyet Savcısı Pascale Jones davaya 2017 sonbaharında dahil oldu.

Ona göre Letby bu kadar bebeğe zarar vermeyi, farklı yöntemler kullandığı için başarabildi.

Jones, “Bir tek yol kullansaydı, çok daha önce farkedilirdi.” diyor.

Letby’nin temel güdüsü hiçbir zaman açıklanamayacak olabilir belki ama savcılar için bu sonuca etki edecek bir problem değildi.

Savcı Jones, “Bizim kanıtlamamız gereken şey, eylemlerin suç işleme amacıyla yapıldığının bilinmesiydi ki o bu zarara yol açarken bunların farkındaydı” diyor.

Jones, Letby’nin zararsız maddeleri ölümcül silahlara dönüştürdüğünü savunuyor.

Neredeyse dört yıl sonra Jones, Letby’nin ‘kontrollü olmayı’ araç olarak kullandığı görüşünde olduğunu söylüyor:

“Bu kadar ben merkezci bir kişilikle çok nadir karşılaştım. Her şey onunla ilgiliydi.

“O bebekleri öldürme ve hayatta bırakma konusunda kendisine merhamet gücü biçiyordu. Ama bu merhameti hiç göstermedi”

Letby yedi bebeği öldürmekten ve altısını öldürmeye çalışmaktan suçlu bulundu.

Jüri korkunç deliller üzerinde 110 saat değerlendirme yaptı.

Letby, Pazartesi bu kez alacağı cezayı öğrenmek üzere mahkemeye çıkarılırken, Sinek Kuşu Operasyonu kapatılmıyor. Dahası yeni dedektiflerin katılımıyla genişliyor.

Dedektif Hughes , “Halkın, Lucy Letby’nin kariyerinin tamamını mercek altına almamızı isteyeceğini düşünüyorum” diyerek bundan sonrası hakkında ipuçları veriyor.

Polis Letby’nin Liverpool’daki kariyerini de inceleyecek.

Hughes, 2012 ile 2016 arasında yeni doğan ünitelerine yatan 4 bin kadar bebeği kapsayan bir soruşturma yürütüleceğini aktarıyor:

“Bu tüm 4 bin bebeği inceleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yapmak istediğimiz, tüm yatışları tıbbi olarak gözden geçirmek ve Letby’nin hemşire olarak kariyerinin tamamıyla ilgili gözden bir şey kaçırmamak”

Hughes, Sinek Kuşu Operasyonu kapandığında, eğer başka suçlar varsa, bunları da dosyaya koyma amacında olduklarını söylüyor.