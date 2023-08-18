Lukaşenko: Belarus, Ukrayna’daki çatışmalara dahil olmayacak

MİNSK, 18 Ağustos (Xinhua) — Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalılar ülke sınırını geçmediği sürece, ülkesinin Ukrayna’daki silahlı çatışmalara dahil olmayacağını belirtti.

Lukaşenko Perşembe günü basın ile yaptığı söyleşide, “Ukraynalılar sınırımızı geçmezse, bu büyük ölçekli savaşa asla katılmayacağız. Ancak Rusya’ya her zaman yardım edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Moskova’nın Minsk’i Ukrayna’daki özel askeri operasyonuna katılmaya ikna ettiği yönündeki haberleri de yalanladı.

“Ukrayna’daki çatışmalar en başında önlenebilirdi” diyen Lukaşenko, çatışmaların sona erdirilmesinin hala mümkün olduğunu söyledi.

Lukaşenko, olası barış müzakerelerinin ön koşul olmaksızın yürütülmesi gerektiğini ifade etti.