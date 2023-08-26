Malatya’da depremden etkilenen 2 bina patlayıcıyla yıkıldı

Son Güncelleme: 26.08.2023 16:02
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde depremlerde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 14 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı. Uzman 104 kişilik ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı binalar, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 200 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı. Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde depremlerde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 14 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman 104 kişilik ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı binalar, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 200 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.
Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.
Kaynak: AA
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