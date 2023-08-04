Malezya ve Brunei Darüsselam liderleri, Filistin’deki işgali durdurma çağrısı yaptı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplumu “işgalci güçten” Filistin’deki “iğrenç suçları” durdurmasını talep etmeye çağırdı.

Malezya Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan ortak bildiriye göre, iki lider, Malezya’nın Putrajaya şehrinde bir araya geldi.

İki lider ilişkileri güçlendirme konusundaki ortak taahhütlerini yineledi.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında düzenlenen eğitim ve askeri tatbikatlardan memnuniyetlerini dile getiren liderler, bölgedeki güvenlik sorunları ve tehditlere karşı istikrarın korunmasında savunma işbirliğinin önemini işaret etti.

İbrahim ve Waddaulah, Myanmar’da devam eden şiddet olaylarından duydukları endişeyi paylaşarak askeri darbeyle ülke yönetimini ele geçiren orduya karşı Myanmar halkına barışçıl ve kalıcı çözüm bulmak için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın çalışacaklarını vurguladı.

İki lider, BMGK ve uluslararası toplumu, Filistin’deki işgali sona erdirmek ve Orta Doğu’da kapsamlı ve kalıcı bir barış tesis etmek amacıyla “işgalci güçten” Filistinlilere karşı işlediği “iğrenç suçları” ve “apartheid politikalarını” durdurmasını talep etmeye çağırdı.

Liderler, “Filistinlilerin, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırlara dayalı kendilerine ait bağımsız ve egemen bir devlete sahip olmayı hak ettiklerine” dair tutumlarını yineledi.