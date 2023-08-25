Manavgat’ta yakalanan 270 göçmenle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İtalya’ya gitmeye çalışırken bota binemeden yakalandılar

Kaçan göçmenler jandarma tarafından ormanlık alanda tek tek yakalandı

ANTALYA – İtalya’ya gitmek için geldikleri Manavgat’ta tekneye binemeden yakalanan 270 göçmen Antalya Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili yakalanan göçmenlerin kaldığı oteli temin eden ve tekneyi ırmağa indiren 2 kişi tutuklandı.

İtalya hayalleri Manavgat Titreyengöl mevkiinde son bulan Afganistan, İran, Irak ve Filistinli 270 göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Başkanlığına teslim edildi.

Diğer taraftan göçmenlerin ifadeleri ve jandarmanın araştırmaları sonucunda göçmenlerin Çolaklı’da 1 gece konakladıkları otelin rezervasyonunu yaptırdığı belirlenen Aydın Ö. ile göçmenleri İtalya’ya götürecek olan teknenin çekek yerinden Manavgat ırmağına indirilmesini sağlayan Abdurrahman Ş. jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. Tekne sahibi ve tekne kaptanının da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.