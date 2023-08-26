Marmaris ve Fethiye açıklarında yaralanan kişiler tahliye edildi

Son Güncelleme: 26.08.2023 19:16
Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişiler, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.
Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişiler, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ve Fethiye açıklarında özel teknelerde 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları 2 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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