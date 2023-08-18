Maui Adasındaki Orman Yangınlarında Ölenlerin Sayısı Artıyor

LOS ANGELES, 17 Ağustos (Xinhua) — ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Maui adasındaki orman yangınlarında ölenlerin sayısı artmaya devam ederken, Maui Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, Perşembe günü sağlık nedenlerini gerekçe göstererek istifa etti.

Maui ilçesinin resmi Facebook sayfasına göre Belediye Başkanı Richard Bissen istifayı kabul etti.

Bissen, “Karşı karşıya olduğumuz krizin ciddiyetini göz önüne alarak, ekibim ve ben bu kilit önemdeki pozisyona mümkün olan en kısa sürede birini atayacağız. İlgili duyuruyu bir an önce yapmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Maui adasındaki orman yangınlarında ölenlerin sayısı Çarşamba günü 110’a ulaştı.

Maui’de, tehlike anında bölge sakinlerini uyarmaya yarayan ve her ay test edilen 80 yeşil siren kulesinden birini fark etmemek mümkün değil. Ancak bu güçlü acil durum siren uyarı sistemi, ölümcül orman yangınları sırasında hiçbir uyarı vermedi.