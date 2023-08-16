Maui’deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 106’ya Ulaştı

ABD’nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya ulaştı.

ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda 8 Ağustos’ta başlayan ve tarihi Lahaina kentini neredeyse tamamen küle çeviren orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 106’ya yükseldiği duyuruldu. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalara başlandığı aktarıldı. Bin 300 kişinin ise hala kayıp olduğu, arama çalışmalarının kadavra köpekleri ile sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

Maui Polis Departmanı, kimliği belirlenen ilk 2 kişinin ismini 74 yaşındaki Robert Dyckman ve 79 yaşındaki Buddy Jantoc olarak açıkladı. Maui Polis Şefi John Pelletier ise yakınları kayıp durumda olanların DNA örnekleri vermesi yönünde yaptığı çağrıyı yineledi. Hawaii Valisi Josh Green de toplam ölü sayısını belirlemenin birkaç gün daha süreceğini söyledi.

Biden Hawaii’ye gidecek

Hükümetin yangına müdahalesine yönelik eleştiriler artarken, ABD Başkanı Joe Biden “mümkün olan en kısa sürede” Hawaii’ye gideceğini ifade etti. Biden, bölgedeki “tüm federal varlıkların” ABD ordusu ve Sahil Güvenlik de dahil olmak üzere kurtarma çabaları için kullanılacağını vurguladı.

Hawaii afet bölgesi ilan edilmişti

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası’nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti. ABD tarihinin son yüzyılda görülen en ölümcül orman yangınlarında ABD Başkanı Joe Biden’ın eyaletteki hasarın giderilmesi için kongreden 12 milyarlık fon yardımı isteyeceği belirtiliyor. – HONOLULU