Mekke’de Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Son Güncelleme: 23.08.2023 06:05
Mekke-i Mükerreme’de dün gece başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi. Sosyal medya kullanıcılarının Mekke’den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe’de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor.
Mekke-i Mükerreme’de dün gece başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.
Sosyal medya kullanıcılarının Mekke’den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe’de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor
Kaynak: AA
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