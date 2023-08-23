Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Meksika’da Göçmenleri Taşıyan Otobüs Tırla Çarpıştı: 16 Ölü, 36 Yaralı
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • Meksika’da Göçmenleri Taşıyan Otobüs Tırla Çarpıştı: 16 Ölü, 36 Yaralı

Meksika’da Göçmenleri Taşıyan Otobüs Tırla Çarpıştı: 16 Ölü, 36 Yaralı

ABONE OL
Ağustos 23, 2023 05:47
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Meksika’da göçmenleri taşıyan otobüsün, Meksika’nın Oaxaca ve Puebla eyaleti sınırına yakın otoyolda tırla çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

CNN’in haberine göre, Oaxaca Başsavcılığı, Meksika’da göçmenlerin olduğu otobüsün Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda bir tırla çarpıştığını bildirdi.

Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 erkek ve 8 kadın yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar Puebla’daki hastaneye kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.

Oaxaca eyalet valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.