Meksika’da Göçmenleri Taşıyan Otobüs Tırla Çarpıştı: 16 Ölü, 36 Yaralı

Meksika’da göçmenleri taşıyan otobüsün, Meksika’nın Oaxaca ve Puebla eyaleti sınırına yakın otoyolda tırla çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

CNN’in haberine göre, Oaxaca Başsavcılığı, Meksika’da göçmenlerin olduğu otobüsün Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda bir tırla çarpıştığını bildirdi.

Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 erkek ve 8 kadın yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar Puebla’daki hastaneye kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.

Oaxaca eyalet valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.